Bursaspor kuvvet çalışması yaptı - Son Dakika
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Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

18.07.2022 12:25
Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, kuvvet çalışması yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı takım salonda gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor kuvvet çalışması yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor kuvvet çalışması yaptı - Son Dakika
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