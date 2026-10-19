Bursaspor Pendikspor'u 2-0 yendi, Kayserispor'la puan farkını 1'e indirdi

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Turka Esenler Erokspor, Mardin 1969 Sporu'u 4-2 ve Bursaspor da Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligin ilk sırasında yer alan Metro Holding Kayserispor, evinde Batman Petrolspor'la 2-2 berabere kalsa da 26 puanla liderliğini sürdürdü. Bursaspor ise ilk sırayla arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Sonuçlar

Ligde 11. haftada oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: 1-1

Bodrum FK-Bandırmaspor: 2-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: 1-0

Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor: 2-2

Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: 0-2

İstanbulspor-Antalyaspor: 0-2

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 1-2

Manisa FK-Muğlaspor: 3-4

Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor: 2-0

Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969 Spor: 4-2

Puan durumu

Ligin 11. haftasında oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 11 8 2 1 24 7 17 26 2.BURSASPOR 11 8 1 2 22 9 13 25 3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 11 7 2 2 15 8 7 23 4.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 11 5 5 1 21 11 10 20 5.BATMAN PETROLSPOR 11 6 2 3 22 19 3 20 6.MARDİN 1969 SPOR 11 5 3 3 14 10 4 18 7.ANTALYASPOR 11 6 0 5 17 17 0 18 8.SMS GRUP SARIYER 11 4 4 3 14 15 -1 16 9.MUĞLASPOR 11 3 6 2 13 14 -1 15 10.BANDIRMA SPOR 11 3 5 3 16 8 8 14 11.BODRUM FK 11 3 5 3 13 10 3 14 12.EKENLER BETON SİVASSPOR 11 2 7 2 15 14 1 13 13.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK 11 3 4 4 14 15 -1 13 14.TURKA ESENLER EROKSPOR 11 2 6 3 10 13 -3 12 15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 10 2 4 4 9 10 -1 10 16.MANİSA FK 11 2 4 5 18 20 -2 10 17.ORFA YAPI PENDİKSPOR 11 2 4 5 12 21 -9 10 18.ARTI DEĞER VAN SPOR FK 11 2 3 6 10 22 -12 7 19.İSTANBULSPOR 11 1 2 8 9 26 -17 5 20.BOLUSPOR 10 0 1 9 3 22 -19 1 NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi. NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi. Gelecek hafta Ligde 12. haftanın programı şöyle: 23 Ekim Cuma: 20.00 Boluspor-Artı Değer Van Spor FK (Bolu Atatürk) 24 Ekim Cumartesi: 13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül) 13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 16.00 Muğlaspor-İstanbulspor (Muğla Atatürk) 19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Yusuf Ziya Öniş) 25 Ekim Pazar: 13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor (Pendik) 13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor (Batman Şehir) 16.00 Antalyaspor-Bodrum FK (Antalya) 19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe) 26 Ekim Pazartesi: 20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK (21 Kasım Şehir)

Kaynak: AA