Bursaspor Plus Tanıtıldı

Bursaspor'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Bursaspor Plus" mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım programında, Bursaspor'un yeni dijital platformunun detayları paylaşıldı.

Bu yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek yeşil-beyazlıların, yeni sezon formaları da özel olarak hazırlanan videoyla gösterildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, kulübün en önemli organizasyonlarda mücadele etmiş ve şampiyonluklar kazanmış köklü bir camia olduğunu söyledi.

Özellikle son iki yıllık dönemde şehrin siyasetinin, iş dünyasının ve taraftarların birlikteliğinden kaynaklanan sinerji ile üst liglere tırmandıklarını belirten Çelik, bu sezon da Süper Lig'e çıkmayı umduğunu dile getirdi.

Enes Çelik, göreve geldikten iki yıl sonra 2 milyar Türk lirası olan borçlarını 391 milyon Türk lirasına kadar indirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Takdir edersiniz ki sportif anlamdaki başarıların temelini mali ve yönetimsel istikrar getirir. Bu noktada 1. Lig'de de Süper Lig'de de mali gücümüzü korumamız halinde şehrimizin en büyük marka değeri olan Bursasporumuzun bu sene Süper Lig'e çıkacağına, Süper Lig'de de Avrupa kupalarına katılacak derecelere gireceğine yönetim kurulumuz ve şehir olarak inancımız tamdır. Gerek topladığımız bağışlar noktasında, gerek forma sponsorlukları noktasında, gerekse diğer sponsorluklar noktasında gelirleri artırmaya gayret ediyoruz. 25-30 milyar Türk lirası üzerindeki borçları hiç indirmeden, sadece günü kurtarmak için transferler yapan ve bu transferleri de yürüttükleri projelerden fonlayan Süper Lig takımları malumunuzdur. Tablo böyleyken Bursaspor olarak hiç vakit kaybetmeden bugünden hem 1. Lig'deki hem Süper Lig'deki mali planlarımızı yapmamız elzemdir. Bu noktadaki en büyük motivasyonumuz, şehrimizde oluşan birliktelik ve çocuklarımızın Bursasporlu olmasından yaşadığımız gurur ve mutluluktur."

"Kulübümüze maddi ve manevi katkısı büyük olacaktır"

Enes Çelik, yeni mobil uygulamasının tanıtımını mutlulukla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Uygulamayı dün aktif ettiklerine rağmen dijital platformlarda indirme sıralamasında birinci sırada olduklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Taraftarlarımız, uygulamadan yapılacak alışverişlerde özel indirimlerden ve özel sınırlı sayıdaki ürünlerden faydalanılabilecek. Kongre üyelerimizden sonra olmak koşuluyla öncelikli olarak kombine satın alma hakkı ve avantajı sağlanacak. Yapılacak çekilişlerle her iç saha maçımızda 1 taraftarımız karşılaşmayı protokol tribününden izleme ayrıcalığına sahip olacak. Şahsım, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla Özlüce Tesisleri'nde bir araya gelerek keyifli vakit geçirme fırsatı yakalanacak. Her ay belirlenecek özel bir günde, başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle interaktif bir şekilde canlı yayında sohbet edilebilecek. Soyunma odasından takım otobüsüne kadar, sahadaki büyük sevinçlerimize dijital ortamda daha yakından tanıklık edilebilecek. Yapay zeka destekli stüdyo içerikleriyle taraftarlarımız keyifli zaman geçirebilecek. Şu anda 100'ün üzerinde olan ve hedefimizin 1000'e ulaşmak olduğu değerli sponsorlarımızın sunduğu özel kampanya ve ayrıcalıklardan faydalanılabileceklerdir. Uygulamamızda ne kadar çok indirme ve üye sayısına ulaşırsak, hem doğrudan üyelik hem de reklam gelirleriyle kulübümüze maddi ve manevi katkısı o kadar büyük olacaktır. Büyük Bursaspor taraftarının bu konuda gereken duyarlılığı göstereceğine ve uygulamamıza hassasiyetle sahip çıkacağına yürekten inanıyorum.

Mustafa Varank: "Herkes Bursaspor'un öneminin farkında"

Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'nın Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en müstesna şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Şehrin en önemli markalarından birinin de Bursaspor olduğunu ifade eden Varank, şunları dile getirdi:

"Herkes Bursaspor'un öneminin farkında. Biz de farkındayız. Bu sadece Bursa için de geçerli değil. Emin olun Türkiye'nin neresine gidersek gidelim özellikle son iki yılda Enes başkanımızla birlikte herkes Bursaspor'u takip ediyor. Her bir şehirde bizim yanımıza gelip 'Ya ben aslında şu takımı tutuyorum ama Bursaspor'u mutlaka Süper Lig'de görmek istiyoruz.' diyen vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle karşı karşıya geliyoruz. Dolayısıyla Bursaspor bu manada inşallah hak ettiği yerlere gelecek. Hep birlikte bu markaya, bu değere sahip çıkmaya çalışalım. Evelallah ondan sonra Bursaspor'un üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz. Burada özellikle Enes başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bütün siyasi partilerden arkadaşlarımız var. Bizler zaman zaman siyasi olarak karşı karşıya geliyoruz. Farklı ortamlarda, mecliste zaman zaman sözümüzü yükselttiğimiz anlar olabiliyor ama Bursaspor markası için siyasi olarak bir araya gelemeyen bizleri bile Enes başkan bir araya getirebildi. Bu önemli bir kabiliyet."

Varank, destek verilmesi durumunda Bursaspor'un özlenen günlerine döneceğini anlatarak, "Başarılı olmak için samimiyet gerekiyor. Bir Türk vatandaşı İngiltere'de takım satın alıp orada Premier Lig'e çıkabiliyor. Bunu nasıl başarıyor? Belki samimi bir insan ama orada doğru taşlara doğru yatırımları yaparak. Biz inanıyoruz ki bu yönetimle Enes başkanımız da bu adımları atacak. Gerekli ekonominin bütçeleri yerine getirerek de inşallah başarıyı elde edecek. Bursa'nın güçlü firmaları, ekonomisi güçlü şirketleri var. Eğer bu şirketler bu takıma sahip çıkarsa inşallah başarılı oluruz. Bugün teknolojinin güzel bir uygulamasıyla Bursaspor karşımıza çıktı. Bu uygulama aslında bu işe gönül vermiş, bu renklere gönül vermiş taraftarların yakından takip edebileceği, avantajlara erişebileceği bir uygulama. Ben bu iş için de arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Teknolojiyi her anlamda uygulamak lazım." ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, şehrin protokol üyeleri ve Bursaspor'un teknik heyeti ile futbolcular da etkinliğe katıldı.