Bursaspor sahasında Pendikspor'u 2-0 yendi, golleri Akbunar ve Iheanacho attı - Son Dakika
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Bursaspor sahasında Pendikspor'u 2-0 yendi, golleri Akbunar ve Iheanacho attı

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Bursaspor sahasında Pendikspor\'u 2-0 yendi, golleri Akbunar ve Iheanacho attı
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Trendyol 1. Lig'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı'da oynanan karşılaşmada Bursaspor, sahasında Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi Bursaspor'un golleri 10. dakikada Halil Akbunar, 62. dakikada Kelechi Iheanacho'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'de Bursaspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Melek Dakan, Haydar Avcı, Enes Biroğlu

Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Zeki Yavru (Rahmetullah Berişbek dk. 84), Barış Gök (Taha Bayramov dk. 77), Juergen Elitim, Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 46), Soner Aydoğdu (Lynford Sackey Baker dk. 69), Lincoln, Kelechi Iheanacho, Aliou Badara Boutrah (Emir Kaan Gültekin dk. 84)

Teknik Direktör: Mustafa Er

Pendikspor: Emir Dadük, Taha Emre İnce, Soldo, Kerem Kalafat (Erdem Gökçe dk. 73), Emrah Başsan (Onuralp Çakıroğlu dk. 84), Hakan Yeşil, Abifade, Efehan Pekdemir (Susak dk. 73), Burak Gültekin (Yekta Sönmez dk. 63), Jonson Clarke-Harris, Thuram (Hrelja dk. 84)

Teknik Direktör: Fikret Akdemir

Goller: Halil Akbunar (dk. 10), Kelechi Iheanacho (dk. 62) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Juergen Elitim (Bursaspor), Kerem Kalafat, Taha Emre İnce, Soldo (Pendikspor)

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkPendiksporBursasporTrendyolFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor sahasında Pendikspor'u 2-0 yendi, golleri Akbunar ve Iheanacho attı - Son Dakika
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