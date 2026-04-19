Bursaspor Şampiyonluğunu İlan Etti
Bursaspor Şampiyonluğunu İlan Etti

Bursaspor Şampiyonluğunu İlan Etti
Başkan Enes Çelik, taraftar ve yönetimle birlikte Süper Lig hedefi için çalışmalara başlayacak.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kazanılan şampiyonlukta hem yönetim kurulunun hem de taraftarın büyük emek verdiğini söyleyerek, takılmadan Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirtti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime bir hafta kala evinde Somaspor'u 5-1 mağlup eden Bursaspor, şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, bu başarıyı hak ettiklerini belirterek, "Yönetim kurulumuz, taraftarımız, herkes bu şampiyonluğu ciddi manada hak etti. Perde arkasında çok büyük emekler var" dedi.

Takımın son iki yılda önemli bir istikrar yakaladığını söyleyen Başkan Çelik, hedeflerinin daha da büyük olduğunu dile getirerek, "İki sene takılmadan 1. Lig'e kadar geldik. İnşallah ait olduğumuz Süper Lig'e de yine takılmadan çıkmak için yarından itibaren çalışmalara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer ve scouting çalışmalarına da değinen Çelik, yönetim olarak yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını belirterek, "Ciddi raporlarımız var. Yaklaşık 1 aydır yoğun şekilde yabancı futbolcuları izliyoruz, izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Taraftar desteğine de ayrı bir parantez açan Enes Çelik, en büyük gücü camiadan aldıklarını ifade etti.

Maç öncesi hazırlanan koreografi için ise Başkan Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti. Çelik, "Koreografi bulunduğumuz yerden çok net görünmese de üst kısımlardan daha iyi anlaşılıyordu. Günlerdir çalışan taraftarlarımıza ve kulüp emekçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ayrıca basın mensuplarına da teşekkür eden Başkan Çelik, zor günlerden çıkıldığını aktararak, "Her yerde Bursaspor'u takip ettiniz. Kötü günlerden güzel günlere geldik. İnşallah bir daha o günleri yaşamayız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursaspor Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika
