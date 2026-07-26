Bursaspor, Shakhtar ile Berabere Kaldı

Bursaspor, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kaldı.

Bursaspor, ilk hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca 90 dakika 0-0 sona erdi.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, uzun bir aranın ardından yenilenen kadroyu görmek için tribünleri büyük ölçüde doldururken, yaz transfer döneminde takıma katılan isimler de ilk kez Bursaspor formasıyla taraftarın karşısına çıktı.

Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü alan Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'a, Bursaspor taraftarları büyük sevgi gösterisinde bulundu. Bursasporlu taraftarlar, maç başlamadan önce Shakhtar Donetskli futbolcuları da tribüne çağırdı.

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Toral Bayramov, Eyüp Akcan, Juergen Elitim, Lincoln Henrique, Halil Akbunar, Amine Boutrah ve Emir Kaan Gültekin.

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Anıl Atağ, Emir Kayacık, Hüseyin Maldar, Ertuğrul Ersoy, Barış Gök, İlhan Depe, Lewis Baker, Soner Aydoğdu, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Ertuğrul İdris Furat, Baran Başyiğit ve Kelechi Promise Iheanacho.

Shakhtar Donetsk: Tvardovskyi, Traore, Bondar, Marlon, Pedrinho, Newerton, Pedro Henrique, Vinicius, Matviyenko, Nazaryna, Alisson