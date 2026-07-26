Bursaspor, Shakhtar ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Bursaspor, Shakhtar ile Berabere Kaldı

Bursaspor, Shakhtar ile Berabere Kaldı
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Bursaspor, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

BURSASPOR, hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kaldı.

Bursaspor hazırlık maçı kapsamında Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Bursaspor sahaya Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkçı, Toral Bayramov, Eyüp Akcan, Juergen Elitim, Lincoln Henrique, Halil Akbunar, Amine Boutrah ve Emir Kaan Gültekin ile çıktı. Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk ise Tvardovskyi, Traore, Bondar, Marlon, Pedrinho, Newertton, Pedro Henrique, Vinicius, Matvienko, Nazaryna ve Alisson 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşma öncesi Bursaspor taraftarları Arda Turan'a sevgi gösterisinde bulunarak tribünlere çağırdı. Dostluk havasında başlayan maç öncesi Bursaspor taraftarları iki takımı da tribüne çağırdı. Maçın ilk etkili pozisyonu 12'nci dakikada Shakhtar Donetsk'ten geldi. Sağ kanattan ceza yayına ilerleyen Alisson'un şutunda top kaleci Kerem Matışlı'da kaldı. Orta saha mücadeleleriyle geçen maçın 32'nci dakikasında ceza yayında topla buluşan Alisson'un şutu defansa çarparak kornere gitti. 36'ncı dakikada Vinicius'un ortasında defans araya girerek kafayla topu kornere gönderdi. 38'inci dakikada ani gelişen Bursaspor atağında Amine Boutrah'ın şutu Tvardovskyi'de kaldı. Orta saha mücadeleleriyle geçen ilk yarı golsüz eşitlikle bitti.

İkinci yarının ilk atağı 49'uncu dakikada Bursaspor'dan geldi. Baran Başyiğit sol çaprazdan ara pas attı. Topla buluşan Lincoln'ün şutunda top kaleciden döndü, savunma uzaklaştırdı. 74'üncü dakikada Bursaspor, atağa çıktığı sırada topu kaptırdı. Top alan Pedro'nun şutunda kaleci Kerem Matışlı kornere çeldi. 79'uncu dakikada konuk takım sol kanattan geliştirdiği atakta Mendoza'nın şutu az farkla auta gitti. İki takımın da atakları sonuç vermeyince karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: DHA

Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, Shakhtar ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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