Bursaspor - Somaspor Maçı Öncesi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hiçbir iddiası kalmayan Somaspor yarın deplasmanda lider Bursaspor'un misafiri olacak. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Emrullah Baydar'ın yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Sıralamada 74 puanla zirvede yer alan Bursaspor, sahadan 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğu garantileyecek. Ligde kalmayı garantileyen Somaspor ise 30 puanla 15'inci basamakta bulunuyor.
