Bursaspor Taraftarından Mudanya Belediyesi'ne Sert Tepki - Son Dakika
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Bursaspor Taraftarından Mudanya Belediyesi'ne Sert Tepki

Bursaspor Taraftarından Mudanya Belediyesi\'ne Sert Tepki
24.05.2025 14:12  Güncelleme: 14:14
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Fenerbahçe ile Panathinaikos arasındaki EuroLeague Final Four yarı final maçı, Mudanya Belediyesi tarafından dev ekrandan yayınlandı. Bu durum Bursaspor taraftarlarının tepkisini çekti ve Belediye Başkanı Deniz Dalgıç istifaya çağrıldı.

EuroLeague Final Four yarı final mücadelesinde Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında oynanan maçın, Mudanya Belediyesi tarafından Mütareke Meydanı'nda dev ekrandan yayınlanması, Bursaspor taraftarını isyan ettirdi. Mütareke Meydanı'nda toplanan Bursaspor taraftarlar Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ı istifaya çağırdı. Bursaspor Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal da Mudanya Belediye Başkanı'nı halktan ve Bursalılardan uzak olma eleştirerek, "Yaşadığı şehrin değerlerine uzak olan ve hasbelkader seçildiği ilçeyi jakoben bir tavırla yöneteceğini zannedenler hezimet yaşarlar" dedi.

Mudanya Belediyesi, EuroLeague Final Four yarı final mücadelesinde Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında oynanan basketbol maçını, ilçenin simgelerinden biri olan Mütareke Meydanı'nda kurduğu dev ekrandan yayınladı. Bu karar, bazı Bursaspor taraftarlarının tepkisine yol açtı. Meydanda toplanan Bursaspor taraftarları, 'İstifa, istifa Deniz Dalgıç istifa' diye slogan attı.

Bursaspor Teksas Taraftar Grubu'ndan sert tepki

Bursaspor Teksas Taraftar Grubu ise maç sonrası Mudanya Belediyesini sert bir dille eleştirip istifaya çağırdı. Yapılan açıklamada, "Mudanya Belediyesi, kamuoyunun tüm haklı tepkilerine, geçmişte yapılan uyarılara ve bu şehirdeki ortak hassasiyete rağmen, İstanbul kulübü sevdasından vazgeçmemiştir. 'Birlik' bahanesiyle yapılan bu organizasyon; Bursa'nın kalbinde başka armaları meşrulaştırmak, çocuklarımızın zihnini başka formalarla doldurmaktır. Siz bu organizasyonu 'ülkeyi temsil' diye yutturmaya çalışıyorsunuz ama biz biliyoruz ki Bursaspor düşmanlığını milli değerlerin arkasına saklama çabasıdır. ve ne acıdır ki, yaklaşık 30 kişiyle gerçekleşen bu etkinlik için yüzlerce güvenlik personeli seferber edilmiştir. Yollar kapatılmış, vatandaşlara kimlik kontrolü yapılmış, şehirde huzur bırakılmamıştır. Soruyoruz, 30 kişi için bu kadar masraf, bu kadar güvenlik önlemi neden? Kim için? Bu organizasyonun asıl amacı nedir? Belediyenin bu iş için ayırdığı kaynak ne kadardır? Bu işin arkasındaki organizasyon firması, başkana yakın bir çevreden mi çıkmıştır? Bu sorular cevapsız kalamaz! Bursa'nın kendi öz kaynaklarıyla yapılan bu iş, düpedüz israftır, savurganlıktır, ve hatta yolsuzluk şüphesi taşımaktadır. Bursaspor'un üstüne gölge düşürmeye çalışan her girişim, bu camianın vicdanında mahkum olmaya mahkumdur" denildi.

Bursaspor Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal da Mudanya Belediyesi'ne tepki gösterdi. Topal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belediye yönetimini sert sözlerle eleştirerek, "Yaşadığı şehrin değerlerine uzak olan ve hasbelkader seçildiği ilçeyi jakoben bir tavırla yöneteceğini zannedenler, bunun karşılığını sandıkta hezimet olarak alacaklardır. İnatla davet ettiği topluluğun, bu anlamsız davete icabet etmemesini bile eksik ve yanlış anlayan zihniyetin o koltukta işi yoktur" dedi.

Öte yandan Bursaspor taraftarları Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın sosyal medyada kenti şehrinin takımı Bursaspor'u değil Beşiktaş'ı takip ettiğini dile getirip tepkilerini dile getirdiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Taraftarından Mudanya Belediyesi'ne Sert Tepki - Son Dakika

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