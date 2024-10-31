Bursaspor, Turgutluspor\'u Geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bursaspor sahasında ağırladığı Turgutluspor'u 3-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi.
Hakemler: Ömer Şivka, Berkay Salman, Mehmet Ali Yılmaz
Bursaspor: Zekeriya Topayan, Hamza Gür, Furkan Emre Ünver, Furkan Sakı, Bilal Güney, Barış Dalkıran (Yiğitali Bayrak dk. 85), Hamza Baran Arıkan (Furkan Özyapı dk. 46), Sedat Cengiz, Mustafa Genç (Eren Tunalı dk. 77), Bora Yılmaz, Mücahit Can Akçay (Mehmet Çetin dk. 61)
7 Eylül Turgutluspor: Mehmet Yağmur, Furkan Ceylan (Aziz Can Temel dk. 63), Ayhan İmir (Arda Kutluer dk. 84), Egehan Gök (Yunus Emre Atsız dk. 63), Osman Erol, Berat Onur Pınar (Alperen Çağlayan dk. 90+2), Hüseyin Can Şavur, Arda Köksal, Serkan Yeşilyurt, Ozan Resuloğlu (Ozan Resuloğlu dk. 90+2 ), Mert Önal
Goller: Mücahit Can Akçay (dk. 33), Sedat Cengiz (dk. 53 pen.), Bora Yılmaz (dk. 90+5) (Bursaspor), Yunus Emre Atsız (dk. 64) (Turgutluspor)
Kırmızı kart: Osman Erol (dk. 87) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Hamza Baran Arıkan, Barış Dalkıran, Bilal Güney, (Bursaspor), Mert Önal (Turgutluspor) - BURSA
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