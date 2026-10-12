Bursaspor'u 2-1 yenen Mardin 1969 Spor'un havalimanı karşılamasında kurban kesildi - Son Dakika
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Bursaspor'u 2-1 yenen Mardin 1969 Spor'un havalimanı karşılamasında kurban kesildi

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Bursaspor\'u 2-1 yenen Mardin 1969 Spor\'un havalimanı karşılamasında kurban kesildi
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Trendyol 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenen Mardin 1969 Spor, kente dönüşünde havalimanında davul ve zurna eşliğinde karşılandı. 90+4'te galibiyet golünü atan Zdravko Dimitrov ile kaleci Erce Kardeşler omuzlara alındı, kurban kesildi.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Mardin 1969 Spor, kente dönüşünde davul, zurna ve tezahüratlarla karşılandı.

Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında ligin güçlü ekiplerinden Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından kente dönen Mardin 1969 Spor kafilesini, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.

Davul ve zurna eşliğinde futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, galibiyet sevincini kutladı. Karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında galibiyet golünü atan Zdravko Dimitrov ile kaleci Erce Kardeşler omuzlara alındı. Takımın kente dönüşü dolayısıyla kurban kesildi.

Kaynak: DHA
Erce KardeşlerBursasporTrendyolKurbanMardinSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'u 2-1 yenen Mardin 1969 Spor'un havalimanı karşılamasında kurban kesildi - Son Dakika
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