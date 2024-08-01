Bursaspor, U19 Takımıyla Antrenman Maçı Yaptı

Spor

Bursaspor, U19 takımı ile yaptığı antrenman maçı ile birlikte ilk etap çalışmalarını sonlandırdı. Yeşil-beyazlılar, 4 Ağustos'ta Bolu'ya gidecek.

Bursaspor, sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, ikinci bölümde U19 takımıyla antrenman maçı yaptı. Bursaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için 4 Ağustos Pazar günü Bolu'ya hareket edecek. - BURSA