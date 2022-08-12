Bursaspor, Orduspor 1967'ye 3-1 yenildi - Son Dakika
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Bursaspor, Orduspor 1967'ye 3-1 yenildi

12.08.2022 01:40
Bursaspor, Orduspor 1967'ye 3-1 yenildi

Bursaspor, üçüncü hazırlık maçında Orduspor 1967 ile karşılaştı.

Bursaspor, üçüncü hazırlık maçında Orduspor 1967 ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı takım maçtan 3-1 yenik ayrıldı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan ve hazırlıklarına Afyon'da devam eden Bursaspor, üçüncü hazırlık maçında TFF 3. Lig takımı Orduspor 1967'ye 3-1 yenildi. Maça daha etkili başlayan Orduspor, 6. dakikada İbrahim Konuksever'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda varlık gösteremeyen yeşil-beyazlılar, pozisyon bulmakta güçlük çekti. Soyunma odasına 1-0 geride giren Bursaspor, ikinci yarıya daha istekli başladı. 62. dakikada Enver Cenk Şahin'in ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazanan yeşil-beyazlılar, atışı Hasan Ayaroğlu ile gole çevirdi ve skora denge geldi: 1-1. Daha sonra Tuğhan Yıldız ve Ertuğrul Kurtuluş'la pozisyonlara giren yeşil-beyazlılar, arzuladığı golü bulamadı. Maçın 75. dakikasında Kerem Kök'ün hatasını iyi değerlendiren Orduspor, Burak Sürmeli ile golü buldu ve durumu 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın son golü ise 88. dakikada Metin Sevinç'ten geldi ve Bursaspor maçı 3-1 kaybetti. - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Orduspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, Orduspor 1967'ye 3-1 yenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor, Orduspor 1967'ye 3-1 yenildi - Son Dakika
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