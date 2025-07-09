TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bursaspor, sezonun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bursaspor'un 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleştirdiği olağan mali genel kurul toplantısının ardından fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, ligin son haftasında ise Aliağa Futbol AŞ'yi konuk edecek.
Bursaspor'un ilk yarı fikstürü şu şekilde:
1. hafta: Yeni Malatyaspor (Deplasman)
2. hafta: 1461 Trabzon
3. hafta: Yeni Mersin İY
4. hafta: Arnavutköy Bld.
5. hafta: Adanaspor (Deplasman)
6. hafta: Isparta 32
7. hafta: Kırklarelispor (Deplasman)
8. hafta: Menemen FK
9. hafta: 68 Aksaray Belediyespor (Deplasman)
10. hafta: Muşspor
11. hafta: Kahramanmaraş İstiklal
12. hafta: Gebzespor (Deplasman)
13. hafta: Fethiyespor
14. hafta: Mardin 1969 (Deplasman)
15. hafta: Ankara Demirspor
16. hafta: Somaspor (Deplasman)
17. hafta: Aliağa Futbol AŞ - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor'un 2025-2026 Sezonu Fikstürü Açıklandı - Son Dakika
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