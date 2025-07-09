Bursaspor\'un 2025-2026 Sezonu Fikstürü Açıklandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bursaspor, sezonun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bursaspor'un 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleştirdiği olağan mali genel kurul toplantısının ardından fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, ligin son haftasında ise Aliağa Futbol AŞ'yi konuk edecek.

Bursaspor'un ilk yarı fikstürü şu şekilde:

1. hafta: Yeni Malatyaspor (Deplasman)

2. hafta: 1461 Trabzon

3. hafta: Yeni Mersin İY

4. hafta: Arnavutköy Bld.

5. hafta: Adanaspor (Deplasman)

6. hafta: Isparta 32

7. hafta: Kırklarelispor (Deplasman)

8. hafta: Menemen FK

9. hafta: 68 Aksaray Belediyespor (Deplasman)

10. hafta: Muşspor

11. hafta: Kahramanmaraş İstiklal

12. hafta: Gebzespor (Deplasman)

13. hafta: Fethiyespor

14. hafta: Mardin 1969 (Deplasman)

15. hafta: Ankara Demirspor

16. hafta: Somaspor (Deplasman)

17. hafta: Aliağa Futbol AŞ - BURSA