Bursaspor\'un 63. Yılı Kutlandı

BURSASPOR'un 63'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı. Gecede yıl dönümüne özel hazırlanan 'Bursa spor Plus' mobil uygulaması ve yeni sezon formaları da tanıtıldı.

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'un kuruluşunun 63'üncü yıl dönümü özel gecede kutlandı. Yıl dönümüne özel hazırlanan 'Bursaspor Plus' mobil uygulaması ve yeni sezon formalarının da tanıtıldığı geceye, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, ilçe belediye başkanları ve kulüp yöneticileri katıldı.

'SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM'

Gecede yaptığı konuşmada başarının temelini mali ve yönetimsel istikrarın getirdiğini ifade eden Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, "Mali gücümüzü korumamız halinde şehrimizin en büyük marka değeri olan Bursaspor'umuzun bu sene Süper Lig'e çıkacağına, Süper Lig'de de Avrupa kupalarına katılacak derecelere gireceğine yönetim kurulumuz ve şehir olarak inancımız tamdır. Bu noktadaki en büyük motivasyonumuz, şehrimizde oluşan birliktelik ve çocuklarımızın Bursasporlu olmasından yaşadığımız gurur ve mutluluktur" dedi

'HERKES BURSASPOR'UN ÖNEMİNİN FARKINDA'

Bursaspor'un sahip çıkılması gereken bir marka ve değer olduğunu vurgulayan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise "Her şehirde 'Ben aslında şu takımı tutuyorum ama Bursaspor'u mutlaka Süper Lig'de görmek istiyoruz' diyen vatandaşlarla karşı karşıya geliyoruz. Herkes Bursaspor'un öneminin farkında. Bursaspor bu manada inşallah hak ettiği yerlere gelecek. Hep birlikte bu markaya, bu değere sahip çıkalım. Ondan sonra Bursaspor'un üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

'BURSASPOR ORTAK SEVDAMIZ'

Bursaspor'un sadece bir futbol takımı olmadığını ve Bursa'nın ortak bir sevdası olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba da şunları söyledi:

"Bursaspor'u Bursaspor yapan en önemli güçlerden biri de hiç şüphesiz ki taraftarıdır. Bugün burada sadece bir spor kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutlamak için değil, bir şehrin ortak hafızasını, ortak heyecanını ve ortak gururunu taçlandırmak için bir araya geldik. Bundan 63 yıl önce şehrimizin simgesi olan yeşil ve beyaz renkler altında kurulan Bursaspor, Bursa'mızın hem başarılı bir futbol takımı hem de ortak değeri haline geldi. Türk futbol tarihinde Anadolu'nun sesini en güçlü şekilde duyuran kulüplerden biri oldu."

'BURSASPOR'UN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin en önemli markalarından biri olan Bursaspor'un yanında olmaya ve gençleri sporla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Şahin Biba, "İnanıyoruz ki Bursaspor, köklü geçmişinden aldığı güçle ve taraftarının sonsuz desteğiyle yeniden Türk futbolunun zirvesinde yerini alacaktır. Bu anlamlı gecenin düzenlenmesinde emeği geçen başta kulüp başkanımız Sayın Enes Çelik olmak üzere yönetim kuruluna, destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Bursaspor'umuzun şanlı tarihinde emeği geçen tüm kulüp başkanlarımızı da saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.