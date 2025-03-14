TFF 3. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kuşadasıspor ile karşı karşıya gelecek Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor.
Bursaspor deplasmanda Kuşadasıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmaları yaptı. Bursaspor, Kuşadasıspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor'un Kuşadasıspor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?