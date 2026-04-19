Bursaspor'un Şampiyonluğu Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursaspor'un Şampiyonluğu Kutlandı

Bursaspor\'un Şampiyonluğu Kutlandı
19.04.2026 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Varank, Bursaspor'un 1. Lig'e yükselişini protokol ile birlikte kutladı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Varank, Bursaspor'un şampiyonluğunu Bursa protokolüyle kutladı.

Bursa futbolunda tarihi bir gün daha yaşandı. Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek yeniden 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen isimler arasında Mustafa Varank da yer aldı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Varank, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşkuya ortak oldu. Varank, protokolde bulunan diğer katılımcılarla birlikte hatıra özçekimi yaparak bu önemli başarıyı kutladı.

Öte yandan Varank'ın, Bursaspor'un geçtiğimiz sezon 2. Lig'e yükseldiği karşılaşma sonrasında da benzer bir şekilde özçekim yaparak kutlama yaptığı hatırlatıldı. Bu kareler, kulübün yükseliş yolculuğuna eşlik eden sembolik anlar arasında yerini aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un Şampiyonluğu Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 19:52:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bursaspor'un Şampiyonluğu Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.