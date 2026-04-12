Bursaspor Üstünlüğü Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursaspor Üstünlüğü Koruyor

Bursaspor Üstünlüğü Koruyor
12.04.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Demirspor - Bursaspor maçında ilk yarı 1-0 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Ankara Demirspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Prof. Dr. Fethi Heper

Hakemler: Mehmet Terece, Eren Özçelik, Halil Aslandağ

Ankara Demirspor: Ali Taha Demir, Eralp Aydın, Batuhan Süer, Kadir Subaşı, Mehmet Aslanboğa, Furkan Işıkdemir, Berk Yiğit Karadağ, Furkan Emre Ünver, Tolunay Artuç, Leon Çalışkan, Deniz Yaşar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Sefa Narin, İlhan Depe, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Ertuğrul Furat, Emir Kaan Gültekin

Gol: Halil Akbunar (dk. 15) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Berk Yiğit Karadağ (Ankara Demirspor), İlhan Depe (Bursaspor) - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Bursaspor, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Üstünlüğü Koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 16:57:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Bursaspor Üstünlüğü Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.