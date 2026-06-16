Bursaspor Yörsan ile Anlaştı - Son Dakika
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Bursaspor Yörsan ile Anlaştı

16.06.2026 16:15
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Bursaspor, Yörsan ile yıllık 70 milyon TL bedelle göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Futbol Takımı, forma göğüs sponsorluğu için Matlı Şirketler Grubu'nun Yörsan markasıyla sözleşme imzaladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki törende konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Matlı Şirketler Grubu'nun 3. Lig'den bu yana destekçileri olduğunu söyledi.

Bursaspor'un sadece sahada aldığı sonuçlarla mücadele eden bir futbol kulübü olmadığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bu değerimizin iki yıldır yazdığı hikayede en önemli aktörlerden biri olan Özer ve Önder Matlı'ya yürekten teşekkür ediyorum. 4 milyonluk bir şehir hikaye yazıyor. Bu hikayenin en başından sonuna kadar yanımızda olan simge figürlerden biri oldular. Sponsorluk anlaşmasının bedeli yıllık 70 milyon Türk lirasıdır. Yeşil sahalarda göğsümüzde Yörsan markası olacak. Ben bu anlaşmanın hem Bursaspor'umuza hem de Matlı Grubu ve Yörsan için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

"Bu kulüp hepimizin ortak değeridir"

Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise şehrin en büyük değerlerinden biri olan Bursaspor'a duydukları inancı ve geleceğe birlikte yürüme çabasını göstermek için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin önde gelen gıda gruplarından biri olma yolunda güçlü adımlar atmalarında Bursa'nın emeğinin, insanının ve değerlerinin çok büyük bir payı olduğuna dikkati çeken Matlı, bu şehrin kültürüne, sporuna, gençlerine ve ortak değerlerine sahip çıkmayı da kurumsal sorumluluğun önemli bir parçası olarak gördüklerini anlattı.

Matlı, Bursaspor'un bu şehrin en güçlü ortak değerlerinden olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz Yörsan olarak Bursaspor ile kurduğumuz bu işbirliğini yalnızca bir forma sponsorluğu olarak görmüyoruz. Bu işbirliği bizim için Bursa'ya, Bursaspor'a, gençlere ve bu şehrin ortak geleceğine duyulan güvenin ifadesidir. Yörsan adı bundan sonra Bursaspor formasının göğsünde yer alacak. Bu bizim için büyük bir gurur olduğu kadar, büyük bir sorumluluktur. Bu nedenle formanın üzerinde yer almak bizim için bir reklam alanı değil, Bursa'ya verilen bir bağlılık sözüdür. Bu kulüp hepimizin ortak değeridir. Gelin Bursa'nın ortak değerlerine hep birlikte sahip çıkalım. Gelin birlikteliği daha da büyütelim."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bursaspor, Ekonomi, Yörsan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Yörsan ile Anlaştı - Son Dakika

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