Bursaspor Zirveye Döndü

22.02.2026 18:19
Bursaspor, rakiplerinin puan kaybetmesiyle tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada yeniden zirveye çıktı. Yeşil-beyazlı ekip TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliği geri aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada yeniden zirveye yükseldi.

Geçtiğimiz hafta averajla liderliği Kahramanmaraş İstiklal Spor'a kaptıran yeşil-beyazlı ekip, bu hafta sonuçların ardından yeniden birinci sıraya yerleşti. Ligin 25. haftasında Kahramanmaraş İstiklal Spor, deplasmanda Kırklarelispor'a 3-2 mağlup olarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla birlikte zirve yarışında dengeler yeniden değişti.

Bursaspor tekrar zirvede

Bu gelişmenin ardından 25 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Bursaspor, topladığı 57 puanla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Yeşil-beyazlı ekip, en yakın rakibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'un 3 puan önüne geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Bursa temsilcisi, bu sezon attığı 64 gole karşılık kalesinde sadece 17 gol gördü. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

