Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Türkiye'de 3'üncü: Bu merkezde bedensel engelli bireyler spor yapacak

Kastamonu'da hizmet vermeye başlayan ve Türkiye'de 3'üncü olan merkezde bedensel engelli bireyler spor yapma imkanı bulacak. Merkezin tanıtım programında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 'Ciddi bir emek var. Böyle bir merkez bir İstanbul'da var, bir Antep'te var üçüncüsü de burada var' dedi.