Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u deplasmanda 78-75 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu. Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor antrenörü Hasan Fırat Okul, yaptığı yoğun itiraz nedeniyle diskalifiye edildi.
Bursa'da düzenlenen 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Halkbank, finalde Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Halkbank takımının oyuncusu Nimir Abdel-Aziz, finalin en değerli oyuncusu seçildi. Kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali 3. maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-75 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar yarı finale yükseldi.
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Galatasaray, sosyal medyaya sızdırılan ve daha sonra TFF tarafından tamamı yayınlanan hakem toplantısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, ünlü gazeteci Fatih Portakal'a programda sadece Galatasaray kısmını yayınlamasından ötürü tepki gösterip, resmi işlem başlatıldığını duyurdu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta müsabakasında Fethiyespor, konuk olduğu Belediye Derincespor'a 4-1 mağlup oldu. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, maç sonrası açıklama yaparak takımın Amedspor maçına hazırlandığını belirtti.
Pendik'te mahalle muhtarının ve muhtar adayının konvoy yaptığı çakarlı lüks araç sahibi ve sürücülerine 'izinsiz çakar tertibatı kullanmak' suçundan para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda araç sürücülerine ve araç sahibine toplamda 25 bin 756 TL cezai işlem uygulandı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından AKP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in Beşiktaş ve Fenerbahçe spor klüplerini hedef almasına tepkiler devam ediyor. Beşiktaş da AKP'li Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
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