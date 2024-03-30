Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas oyunları ve dar alan çalışmalarıyla çalıştı.

30.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:50
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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dar alan çalışmalarıyla tamamladı. Bursaspor hazırlıklarına 1 Nisan Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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