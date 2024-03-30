Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dar alan çalışmalarıyla tamamladı. Bursaspor hazırlıklarına 1 Nisan Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek. - BURSA
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 92-76 yendi. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 15 sayı farkla önde tamamladı ve üstünlüğünü sürdürerek galibiyete ulaştı.
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek finalinde Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, sahasında Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u 90-85 mağlup etti. Bursa Ant Sporlu basketbolcular maça 'Gazzeli masum çocukların acıları acımızdır' yazılı pankartla çıktı. Bursa temsilcisi, rövanş öncesi avantaj elde etti. Bursa Ant Spor Kulübü Başkanı Zafer Bahadır Saraç, kız çocuklarının hayatlarına dokunmak için mücadele ettiklerini belirtti. Antrenör Murat Başman ise yarı finale yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her yaştan insanın spor yapabilmesi için spor alanlarına yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi tarafından Cami Mahallesi'ne yapılan Sahil Spor Tesisi, düzenlenen törenle açıldı. Başkan Yazıcı, tesisin çocuklar ve gençler için önemli bir lokasyon olduğunu belirtti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleşti ve çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından 1 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da antrenmana devam edecek.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 26. hafta maçları tamamlandı. Trabzonspor, Ataşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Amed Sportif Faaliyetler, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-1 yendi. Galatasaray Petrol Ofisi, Hakkarigücüspor'u 2-1 mağlup etti. Fatih Vatanspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor'a 0-1 yenildi. Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 mağlup etti. Beylerbeyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 0-2 yenildi. Wulfz Fatih Karagümrük, Bitexen 1207 Antalyaspor'u 6-1 yendi. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor, ALG Spor'a 2-3 mağlup oldu.
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