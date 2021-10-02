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Bursasporlu futbolcu Namiq Alasgarov'a Milli davet - Son Dakika

Bursasporlu futbolcu Namiq Alasgarov'a Milli davet

02.10.2021 12:55
Bursasporlu futbolcu Namiq Alasgarov'a Milli davet, System.String[]

Bursasporlu futbolcu Namıq Alasgarov, Azerbaycan Milli Takımı'na davet edildi.

Bursasporlu futbolcu Namıq Alasgarov, Azerbaycan Milli Takımı'na davet edildi.

TFF 1. Lig'de 8. Haftayı bay geçen ve Milli arayı Kocaeli'de kamp yaparak değerlendiren Bursaspor'da, Azerbaycanlı futbolcu Namıq Alasgarov, kamptan ayrılacak. Azerbaycan'ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacağı İrlanda ve Sırbistan maçlarının aday kadrosuna davet edilen Alasgorov, takımla birlikte çalışmalarına ara vererek Azerbaycan'a gidecek. Azerbaycan Milli Takımı 9 Ekim'de evinde İrlanda, 12 Ekim'de de Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. - BURSA

Futbol Federasyonu, Azerbaycan, Bursaspor, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursasporlu futbolcu Namiq Alasgarov'a Milli davet - Son Dakika Spor


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