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Bursasporlu futbolcular Karacabey Belediyespor maçı için hazırlanıyor - Son Dakika
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Bursasporlu futbolcular Karacabey Belediyespor maçı için hazırlanıyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Karacabey Belediyespor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamlandı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bursasporlu futbolcular Karacabey Belediyespor maçı için hazırlanıyor
17.01.2024 - 13:32,
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Bursasporlu futbolcular, bu hafta oynanacak olan Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde geçiş istasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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