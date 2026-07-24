Buruciye AŞ, Sivasspor'un Göğüs Sponsoru Oldu

Buruciye AŞ, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'a forma göğüs sponsoru oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un 2026-2027 sezonu göğüs sponsorunun Buruciye AŞ olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün hedeflerine emin adımlarla ilerlediği bu önemli dönemde gerçekleştirilen işbirliği, yalnızca bir sponsorluk anlaşması değil, Sivas'ın ortak değeri Sivasspor'umuza duyulan güvenin ve şehrimizin birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir göstergesidir. Sivasspor'umuzun gücüne güç katan bu kıymetli işbirliğinin hayata geçirilmesindeki değerli destek ve katkılarından dolayı AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler'e, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e, Sivas milletvekillerine ve Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'a camiamız adına şükranlarımızı sunuyoruz."