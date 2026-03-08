Buruk: Henüz Şampiyonluk İçin Her Şey Bitmedi - Son Dakika
Buruk: Henüz Şampiyonluk İçin Her Şey Bitmedi

08.03.2026 00:00
Okan Buruk, Beşiktaş galibiyetinin ardından şampiyonluk yarışının devam ettiğini vurguladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında henüz hiçbir şeyin bitmediğini ancak önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Tüpraş Stadı'nda 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş deplasmanının zorlu olduğuna değinen Buruk, "Beşiktaş'ın son haftalardaki yükselen formu, transfer döneminden sonraki performansları nedeniyle zor bir maç olacağını biliyorduk. Ancak ilk yarı beklediğimizin aksine topun bizde olduğu, daha çok pozisyona giren, rakibi kaleye getirmeyen, ön alan baskısında kazandığı toplarla doğru geçişler yapan bizdik. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. Maçın 20. dakikasında Barış Alper'in penaltı pozisyonu vardı. Gördüğümüz kadarıyla ayağına basma varmış. Rakibimizin de ilk yarıda kırmızı kart itirazı oldu. Değerlendirme farklı olabilirdi. İkinci yarıya çok iyi başlamadık. Sane'nin kırmızı kartı şanssız bir kart oldu. Topa gitmek isterken rakibin ayağına bastı. Bence 10 kişi kaldıktan sonra iyi mücadele ettik. Rakibimizin de kalemize attığı şutlar oldu. İyi mücadele ederek çok önemli bir galibiyet aldık. Hem oyuncularıma hem de buraya gelip bize destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Şimdi başımızı kaldırıp 3 gün sonraki Liverpool maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Zor deplasmanlarımız hala var. En yakın 2 rakiplerimizle oynayacağız. Formda bir Başakşehir ile haftaya karşılaşacağız. Kolay bir fikstür değil ama bu tür kritik maçları çok iyi oynuyoruz. Bugün de bunu göstererek kazanmasını bildik. Önemli bir avantaj yakaladık ama şu an çok erken. İki maçlık performans puan durumundaki yerinizi değiştirebilir. Bundan dolayı dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an bir şey kazanmadık. Daha çok kritik maçlarımız var. Bu galibiyet, bizi Şampiyonlar Ligi'ne psikolojik anlamda olumlu şekilde hazırlayacak." ifadelerini kullandı.

Başakşehir maçında takımın başında yer alamayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahalarında yapacakları RAMS Başakşehir müsabakasında cezası nedeniyle saha kenarında olamayacağını söyledi.

Mücadelede sarı kart gören Buruk, "Hakemlerin uzatmasıyla 45 dakika 10 kişi oynadık. Bir an maç bitmeyecek zannettim. Ben de, 'Biraz daha oynatın.' dedim. Bunun üzerine sarı kart gösterdiler ve cezalı duruma düştüm. Komik, basit bir sarı kart gösterdiler. Adını bilmiyorum ama özellikle dördüncü hakemle iki kulübe de iletişim kuramadı. İletişim kurabilecek insanların dördüncü hakemlik yapması çok önemli. İki tarafın da hakemlerden mutsuz olduğu bir gün geçirdik." şeklinde görüş belirtti.

"Mutlu eden, bazen de psikolojik olarak yıpratan çok iyi oyunculara sahibim"

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 10 Mart Salı günü sahalarında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecekleri maçla ilgili konuştu.

Maçta uzun süre 10 kişi mücadele etmelerinin Liverpool müsabakasına yansıyıp yansımayacağının sorulması üzerine Buruk, "Yorgunluk oldu ama en azından İstanbul'dayız. Bir seyahatimiz yok. İki gün dinlenme şansımız var. Şampiyonlar Ligi'nin konsantrasyonu ve hazırlığı çok farklı. Elimizde çok iyi ve dinlenmiş oyuncular var. Beni mutlu eden, bazen de psikolojik olarak yıpratan çok iyi oyunculara sahibim. Geniş bir kadrom var. Hangisini oynatacağımı, oyuna alacağımı çok fazla düşünüyorum. İyi yanı da 3 kulvarda yarışıyoruz. Çok fazla maç oynayacağız. Çok değerli oyuncularım var. Hepsini bu süreçte kullanacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"Uğurcan şu an Premier Lig seviyesinde bir kaleci"

Tecrübeli teknik direktör, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın performansını övdü.

Buruk, Trabzonspor'dan yaklaşık 30 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan Uğurcan ile ilgili soruyu, "Uğurcan bu maç için çok motiveydi. Bu karşılaşma için ekstra hazırlandı. Bugünkü performansı beni şaşırtmadı ama kaleci performansının konuşulduğu bir maç izletmek istemiyoruz. Daha çok rakip kalecinin performansı konuşulsun. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra çok önemli kurtarışlar yaptı, bizi güvende hissettirdi. Uğurcan hem kalecilik hem de karakter olarak çok önemli. Sezon başında Premier Lig'den bu seviyede bir kaleci almak isteseniz en az 30 milyon avro para ödemeniz gerekiyordu. Uğurcan da şu an Premier Lig seviyesinde bir kaleci. Şu anki performansına bakınca Uğurcan için verilen 30 milyon avro bonservisin az olduğunu düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA

Okan Buruk, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

