Buruk: İlk mağlubiyetimizi üzüntüyle yaşıyoruz

Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kaybettikleri Ajax maçında çok pozisyon üretmelerine rağmen sonlandıramadıkları için yenildiklerini söyledi.

Buruk, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez yenildiklerini aktaran Buruk, "Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetimizi aldık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. İlk 8'e kalma adına bizim için önemli bir maçtı. Mükemmel oynamasak da pozisyonlar ürettik. Bu kadar pozisyondan en az 3 tanesini atmamız gerekirdi. Maçın bütün bölümlerinde gole çok yakındık, çok net pozisyonlar bulduk. Ancak bunları değerlendiremedik. Bugün mükemmel oynamadık. Özellikle savunmada hatalar yaptık. Rakibimiz de bunu cezalandırdı. Ofansif anlamda verilerimiz bir Avrupa maçına göre muhteşem ama attığımız gol sayısı bunun çok altında. Bugünkü mağlubiyetten dolayı üzüntülüyüz ancak yeniden başımızı kaldırıp lig maçına hazırlanacağız. Avrupa'da devam ediyoruz. Buna odaklanacağız. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza bir galibiyet vermek istiyorduk. Bunu başaramadığımız için üzgünüz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, son dönemdeki performansın sorulması üzerine, "Avrupa Ligi'nin en fazla gol atan takımıyız. Bunun yanında çok fazla gol yedik. Bence ana sorunumuz yediğimiz gollerdi. Maçları kazanmasını bilemedik. Elimize bizi ilk 8'e taşıyacak maçlar geldi. Bütün maçlarda oyun olarak üstündük ama bunu sonuçlara yansıtamadık. Bunu başarmak da bir yetenek. Bundan sonraki turlarda bunu daha iyi yapmamız gerek." ifadelerini kullandı.

"Doğru oyuncularla takımımızı güçlendireceğiz"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda ilk yarıdaki performansları değerlendirme zamanı. Ona göre değerlendirmemizi yapacağız. Transfer düşüncemiz var. Transfer yapmaya başladık. Mevkiler üzerinde çalışıyoruz. Avrupa Ligi ile ilgili en kötü şey üç oyuncu yazılması. Icardi sakatlandı. Hem ayrılan hem de ayrılacak oyuncular var. Sadece 3 oyuncu yazılması bana mantıklı gelmiyor. Üç oyuncudan fazla değiştiremememiz bana saçma geliyor. Bu kuralı doğru bulmuyorum. Kadromuzu güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor. Transferde az kaldı. En kısa zamanda bizi hem ligde hem de Avrupa'da taşıyacak doğru oyuncularla takımımızı güçlendireceğiz. Bir sonraki turda üç oyuncumuz cezalı. Bu da bizim için bir dezavantaj ama hedeflerimiz devam ediyor. Bu hedeflerin arkasından gideceğiz. Taraftarımız merak etmesin. Onlar için bu zamana kadar en doğrusunu yaptık, yine yapacağız. Onların isteklerine saygı duyuyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda gerekli transferler yapılacaktır."

Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Eren Elmalı ile ilgilendiklerini aktaran Buruk, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Birçok oyuncu ve mevki var. Eren de bunlardan biriydi. Daha önce ilgilendik. Şu anda onunla ilgili bir gündemimiz yok." dedi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve Ajax ile karşılaşan Galatasaray'ın teknik direktörü Buruk, play-off turunda yeniden bir Hollanda takımıyla karşılaşmayı isteyip istemediğinin sorulması üzerine, "Mevcut formatın kötü ve hesaplanamayan yanlarından biri Türk takımlarının Hollanda takımlarına karşı bütün maçlarını deplasmanda oynaması. UEFA sıralamasında Hollanda ile çekişiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadı. Onlar hiç bizim ülkemize gelip oynamadı. Eşleşmeler iki ülkede oynanacak. O zaman daha adil bir şey olur." diyerek sözlerini tamamladı.