Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nı 5'inci tamamladı

Kadın milli güreşçiler, 1 altın madalya ile turnuvayı tamamladı

3 milli güreşçi elendi

Taha Akgül , yarın altın madalya için mindere çıkacak

Kaan ÜLKER/ BELGRAD (Sırbistan), - Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nı 5'inci olarak tamamladı.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nın 6'ncı gününde kadınlar 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya maçında Japon rakibi Masako Furuichi'ye 3-2 mağlup olarak turnuvayı 5'inci sırada tamamladı. Kadınlarda müsabakalar sona ererken; kadın milli güreşçiler, Yasemin Adar Yiğit ile 1 altın madalya alarak turnuvayı tamamladı.3 MİLLİ GÜREŞÇİ ELENDİBüyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nın 6'ncı gününde serbest stil müsabakaları yapıldı. Milli güreşçi 70 kiloda Servet Çoşkun, Çinli Nuerlanbieke Wurenibai ile yaptığı ilk tur maçını kazanarak ikinci turda Güney Koreli Yongseok Jeong'un rakibi oldu. Rakibini 7-3 mağlup eden milli güreşçi, çeyrek finalde Gürcü Zurabi Iakobıshvili ile yaptığı karşılaşmayı 2-0 kaybetti. 79 kiloda Muhammet Akdeniz ise ilk turda Özbek Bekzod Abdurakhmonov'a 10-3 mağlup olurken; 86 kiloda Fatih Erdin de ilk turda Polonyalı Sebastian Jezierzanski'ye teknik üstünlükle yenildi. 3 güreşçi de repesaj hakkı elde edemedi ve turnuvaya veda etti.TAHA AKGÜL, YARIN ALTIN MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

Öte yandan şampiyonada milli güreşçi Taha Akgül, yarın akşam seansında serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak. Ayrıca 57 kiloda Muhammet Karavuş, 74 kiloda Soner Demirtaş ve 92 kiloda Feyzullah Aktürk de elemelerde mücadele edecek.