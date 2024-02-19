Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Spor

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın sekizinci gün akşam seansında ay-yıldızlı sporculardan Büşra Çan, 87 kiloda podyuma çıktı.

Büşra, koparmada 100 kiloluk kaldırışıyla sekizinci oldu. Milli sporcu, silkmede ise 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Büşra, toplamda ise 227 kiloyla beşinci sırada yer aldı.

Koparmada, Norveç'ten Amena Eila Solfrid Koanda 120 kiloluk kaldırışıyla birinci, Danimarka'dan Sofie Vejsgaard Anne Jensen 107 kiloyla ikinci, Ermenistan'dan Hripsime Khurshudyan 105 kiloyla üçüncü sırada yer aldı.

Silkmede de 160 kiloyla ilk sırada yer alan Amena Eila Solfrid Koanda, toplamda 280 kiloyla üç altın madalya kazandı.

Ukrayna'dan Anastasiia Manievska, silkmede 128, toplamda da 230 kiloyla iki gümüş madalyanın sahibi oldu.

Toplamda üçüncülüğü ise 227 kiloyla Hripsime Khurshudyan elde etti.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 8 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.

Şampiyonada yarın milli sporculardan kadınlar +87 kiloda Tuana Süren ile Fatmagül Çevik madalya mücadelesine çıkacak.