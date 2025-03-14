Büşra Işıldar Finale Yükseldi

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Işıldar, finale çıktı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 81 kilo yarı final maçında Büşra, Çin'den Xiaomeng Wang'la karşı karşıya geldi. İlk iki rauntta rakibine büyük üstünlük kuran Büşra, son raundu kaybetmesine rağmen maçı 4-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Milli sporcunun finaldeki rakibi akşam seansında belli olacak.

Final maçları, 16 Mart Pazar günü yapılacak.

Büşra Işıldar, ilk kez finale yükseldi

Büşra Işıldar, büyükler kategorisinde kariyerinde ilk defa uluslararası arenada finale çıkma hakkı elde etti.

Gençler kategorisinde birçok şampiyonluğu bulunan Büşra, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ise bir kez bronz madalya aldı.

Kariyerinin ilk kez Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 23 yaşındaki milli boksör, finale kalmayı başardı.