Büşra Yolun Milli Takıma İlk Adımını Attı

Büşra Yolun Milli Takıma İlk Adımını Attı
21.03.2026 11:17
Down sendromlu Büşra Yolun, tekvandoda Türkiye ikincisi oldu ve milli formayı giydi.

Kayseri'de ailesinin özverisi ve 10 yıllık emeğinin sonunda tekvandoda milli formayı giymeye hak kazanan down sendromlu tekvandocu Büşra Yolun, şampiyonluklar yaşamak istiyor.

Annesi Fatma ve babası Kazım Yolun'un gayretleri ve kendi azmiyle sürdürdüğü tekvandoda ilerleyen 20 yaşındaki Büşra, 9-10 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen Yeşilay Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Milli formayı giymeye hak kazanan Büşra, Antalya'da 24-31 Mart 2026'da düzenlenecek 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na hazırlanıyor.

Büşra Yolun, AA muhabirine, tekvandoyu çok sevdiğini söyledi.

Büşra, "Anneme, babama ve hocalarıma teşekkür ediyorum, beni bırakmadılar, birlikte başardık. Yavuz ve Arzu hocama teşekkür ediyorum, beni yetiştirdiler, Türkiye ikincisi oldum. Benim gibi olan arkadaşlarım pes etmesin." dedi.

Baba Kazım Yolun ise kızlarını sosyalleşmesi için önce yüzmeye ardından tekvandoya yönlendirdiklerini dile getirdi.

Süreçte bazı tereddütler yaşadıklarını ifade eden Yolun, "Acaba yapabilir mi yapamaz mı diye sorularımız vardı. Biraz mücadele gerekiyor, diğer çocuklar kabullenecek mi onların velileri kabul edecek mi çünkü bu durumlarla da çok karşılaştığımız için biraz endişelerimiz vardı. Büşra tekvandoya başlayınca hem güveni yerine geldi hem de sevmeye başladı. Türkiye ikincisi oldu, gümüş madalya ile şehrimize geldi. Hedefi birinci olmak, yurt dışına gitmek ve milli takıma gidip bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.

"Büşra bizi de şaşırttı"

Antrenör Yavuz Sayan da 10 yıl önce Yolun ailesinin kendisiyle iletişime geçtiğini, başlarda ailenin aklında bazı soru işaretleri olduğunu söyledi.

Büşra'nın tekvandoyu ve kulübü sevince istikrarlı bir şekilde antrenmanlara devam ettiğini ve 10 yıllık bir çalışmanın ardından da başarının geldiğini anlatan Sayan, şunları kaydetti:

"Büşra bizi de şaşırttı, gerçekten müsabakadaki o performansı bizlere ileride daha güzel noktalara geleceğinin işaretini verdi. Türkiye Tekvando Federasyonundan bizi aradılar. Büşra Yolun kızımız bu ay Antalya'da düzenlenecek 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na davet edildi. Uluslararası arenada da başarılı olacağına, derece yapacağına inancımız tam."

Özel sporcular üzerinde sporun olumlu etkisine dikkati çeken Sayan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özel sporcularımızın aileleri çocuklarını muhakkak bir sporla tanıştırsınlar. Spor bütün engelleri aşıyor. Engelleri aşarken kendilerini geliştiriyorlar, sosyalleşiyorlar, özgüvenleri artıyor ve kendilerini ifade edebiliyorlar. Biz bunu sahada görüyoruz. Büşra'nın gelişimi, sosyalleşmesi, kendini ifadesi bizleri gerçekten mutlu ediyor. Ailesi, doğru bir karar alıp ısrarla ve istikrarlı bir şekilde 10 yıl Büşra'yı bize getirmesinin karşılığını aldı, almaya da devam edecek."

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büşra Yolun Milli Takıma İlk Adımını Attı - Son Dakika

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Marco Asensio’ya bayramda hayatının şoku Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku
Akın Gürlek’in açıklaması sonrası CHP’de panik Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek’e gönderdi iddiası Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası
Görüntüler ortaya çıktı Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı Görüntüler ortaya çıktı! Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
İran’ın füzesinin gücüne bakın İsrail’de krater gibi delik açıldı İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı

12:17
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
11:58
Fenerbahçe’de deprem İşte yönetimin ’’Güle güle’’ dediği ilk isim
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin ''Güle güle'' dediği ilk isim
11:48
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
11:39
Onu daha önce böyle görmediniz Okuyup üflediler
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler
11:27
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:23
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
SON DAKİKA: Büşra Yolun Milli Takıma İlk Adımını Attı - Son Dakika
