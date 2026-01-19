Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu - Son Dakika
Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu

Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu
19.01.2026 11:33  Güncelleme: 11:37
Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu
Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'in yedek kalecisi Yehvann Diouf, sahaya hiç çıkmamasına rağmen maçın gidişatına etki etti. Edouard Mendy'nin havlusunu maç boyunca koruyarak, kendisine uzattı ve böylece finalin 'gizli kahramanlarından' biri oldu. Diouf, Mendy'nin havlusunu rakip oyunculardan ve kale arkasındaki gençlerden uzak tutmak için yoğun çaba gösterdi. Senegal, uzatmalarda bulduğu golle kupaya uzandı ve 2021'den sonra ikinci kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu.

Afrika Uluslar Kupası finalinde kupanın kaderini belirleyen isimlerden biri sahaya hiç girmedi. Senegal'in yedek kalecisi Yehvann Diouf, maç boyunca Edouard Mendy'nin havlusunu koruyup uzatarak finalin "gizli kahramanlarından" biri oldu.

UNUTULMAZ FİNALDE GİZLİ KAHRAMAN

Fas'ın ev sahipliğinde Prens Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan Afrika Uluslar Kupası finali, sahadan çekilme krizi, penaltı kararı, iptal edilen pozisyonlar ve gerilim dolu anlarla yıllarca konuşulacak bir maça dönüştü. Senegal ise tüm bu kaosun içinde uzatmalarda bulduğu golle şampiyonluğa ulaştı.

SAHAYA GİRMEDİ AMA MAÇIN GİDİŞATINI ETKİLEDİ

Finalin dikkat çeken isimlerinden biri de Senegal'in yedek kalecisi Yehvann Diouf oldu. Karşılaşmada bir dakika bile süre almamasına rağmen Diouf, as kaleci Edouard Mendy'nin havlusunu koruyup ona uzatmak için kale arkasında adeta nöbet tuttu.

HAVLU DETAYI MAÇIN İÇİNDE AYRI BİR MÜCADELEYE DÖNÜŞTÜ

Daha önceki maçlarda benzer olayların yaşanmasının ardından Diouf'un, final boyunca Mendy'nin havlusunu rakip oyunculardan ve kale arkasındaki gençlerden uzak tutmak için yoğun çaba gösterdiği aktarıldı. Yağış altında oynanan maçta Mendy'nin sık sık havlusuna ihtiyaç duyduğu, Diouf'un da havluyu vermek için 90 dakika boyunca ayrı bir çekişmenin içinde kaldığı belirtildi.

PENALTI KRİZİ VE ŞAMPİYONLUK GOLÜ

Finalin son anlarında VAR sonrası penaltı kararı çıkmasıyla Senegal sahadan çekildi, ardından Sadio Mane'nin devreye girmesiyle takım sahaya geri döndü. Penaltının kaçmasının ardından maç uzatmaya giderken Senegal, uzatma bölümünde bulduğu golle kupaya uzandı ve 2021'den sonra ikinci kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu.

Son Dakika Spor Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu
