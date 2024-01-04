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BUÜ'de düzenlenen spor turnuvası sona erdi - Son Dakika
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BUÜ'de düzenlenen spor turnuvası sona erdi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen spor turnuvasında başarılı olan sporculara ödülleri takdim edildi. Turnuva çekişmeli yarışlara sahne oldu ve voleybol finalinin ardından sona erdi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yaparak, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler içerisinde bulunmalarını arzu ettiklerini belirtti.

BUÜ\'de düzenlenen spor turnuvası sona erdi
04.01.2024 - 11:40,
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Öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlamak hedefiyle yıl içerisinde çeşitli organizasyonlara imza atan Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) düzenlenen spor turnuvasında sona gelindi. Satranç, voleybol ve masa tenisi branşlarını içeren etkinlikte başarılı olan sporculara ödülleri takdim edildi.

BUÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Spor Koordinatörlüğü'nün birlikte organize ettiği turnuva çekişmeli yarışlara sahne oldu. Spor Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı voleybol finalinin ardından organizasyon sona erdi. Düzenlenen kupa törenine Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Daire Başkanı Mehmet Aydemir, Spor Koordinatörü Öğr. Gör. Tuncer Topsaç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kupa töreninde öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz;

"Her ortamda araştırma üniversitesi vizyonumuzu ve bu doğrultuda yürütmeye çalıştığımız faaliyetleri anlatıyoruz. Ancak aynı zamanda yoğun öğrenci nüfusuna ve büyük bir kampüs ortamına da sahibiz. Eğitim-öğretimin yanı sıra öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler içerisinde bulunmalarını arzu ediyoruz. Yaşayan bir kampüs ortamı ve öğrencilerin daha fazla sosyal imkan bulduğu bir üniversite oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu hedefle yıl içerisinde birimlerimiz vasıtasıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Önceki hafta başlatılan ve bugün sonlanan spor organizasyonumuz da bu etkinliklerin en güzel örneklerinden birisidir. Tesis yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Bunların arasında yüzme havuzu ve spor tesisi inşaatları da yer alıyor. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize ve bu organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, başarıya ulaşan herkesi gönülden tebrik ediyorum."

Etkinlik, bireysel ve takım olarak dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sonra erdi. - BURSA

Kaynak: İHA
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