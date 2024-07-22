BUÜ Öğrenci ve Mezunları Paris Yaz Olimpiyatları'nda Yer Alacak - Son Dakika
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Spor

BUÜ Öğrenci ve Mezunları Paris Yaz Olimpiyatları'nda Yer Alacak

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 33. Yaz Olimpiyatları'nda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrenci ve mezunları da yer alacak. BUÜ öğrencileri Berkay Ömer Öğretir yüzme branşında, Berke Alaçam atletizm branşında mücadele edecek. BUÜ mezun öğrencilerinden Hatice Kübra İlgün tekvando branşında, Neslihan Arın ise badminton alanında yarışacak. Ayrıca BUÜ mezunları, milli takım kadrosunda idareci, antrenör ve hakem olarak görev alacak. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, tüm milli sporcu ve görevlilere başarılar dileyerek, ülkemizin madalya anlamında iyi seviyelere ulaşacağına inandıklarını belirtti.

22.07.2024 17:01
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyatları'na Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrenci ve mezunları yer alacak.

Türkiye'den çok sayıda milli sporcunun farklı branşlarda mücadele edeceği organizasyonda BUÜ öğrencileri Berkay Ömer Öğretir yüzme branşında, Berke Alaçam atletizm branşında mücadele edecek.

BUÜ mezun öğrencilerinden Hatice Kübra İlgün daha önce ikincilik derecesi elde ettiği tekvando branşında, Neslihan Arın ise ilk kez badminton alanında yarışacak.

Olimpiyat Komitesi arasında BUÜ mezunları da görev alacak

BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Paris'teki milli takım kadrosunda idareci olarak görev alacak. BUÜ mezunu olan Yüzme Milli Takımının antrenörü Eray Açıkgöz ve güreş branşında hakem olarak görev yapacak olan Levent Şen de olimpiyat komitesinde yer alıyor.

33. Yaz Olimpiyatları'nda yer alacak tüm milli sporcu ve görevlilere üstün başarılar dileyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Kalbimiz ve dualarımız milli takımımızla olacak. Bu yıl çok daha deneyimli ve çok daha hırslı sporcularımız sayesinde ülkemizin madalya anlamında çok iyi seviyelere ulaşacağına inanıyoruz. Takımlarda yer alan üniversitemiz öğrencileri, mezunları, idareci, antrenör ve hakemlerine ayrıca başarılar diliyoruz. Yarışları heyecanla izleyeceğiz. İnşallah en iyi şekilde mücadele edecek ve hepimizi sevindirecek sonuçlar alacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor BUÜ Öğrenci ve Mezunları Paris Yaz Olimpiyatları'nda Yer Alacak - Son Dakika

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