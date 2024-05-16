BUÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Spor Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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BUÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Spor Festivali renkli görüntülere sahne oldu

BUÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Spor Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Spor Festivali, çok sayıda öğrenci topluluğunun stant açtığı renkli bir etkinlik oldu. Sporcu gençlerin yaptıkları gösteriler seyircilerden alkış aldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, programın açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin büyük bir öğrenci popülasyonuna sahip olduğunu ve birçok aktif topluluğa ev sahipliği yaptığını belirtti. Çiftçi, öğrencilerin dolu dolu bir üniversite hayatı yaşadığını ve kültürel-sosyal organizasyonlarda yer almalarının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

16.05.2024 11:26
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Spor Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çok sayıda öğrenci topluluğunun stant açtığı festivalde sporcu gençler yaptıkları gösterilerle seyircilerden alkış aldı.

Geleneksel hale getirilen BUÜ Spor Festivali, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programın açılış törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Spor Koordinatörü Öğr. Gör. Tuncer Topsaç, SKS Daire Başkanı Mehmet Aydemir, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Üniversite hayatları dolu dolu geçiyor

Programın açılış töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, öğrenci popülasyonu anlamında son derece büyük bir üniversite olduklarını ve yaklaşık 130 topluluğa ev sahipliği yaptıklarını vurguladı. Prof. Dr. Cafer Çiftçi; "Spordan sanata, tarihten bilime kadar farklı kategorilerde çok sayıda aktif topluluğumuz var. Bunlar son derece kıymetli organizasyonlara imza atıyor. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız ile Spor Koordinatörlüğümüz öncülüğünde düzenlenen bu festivalde de yine yoğun bir katılımın olduğunu gözlemledik. Topluluklarımız her zamanki gibi çok güzel gösteriler gerçekleştiriyor. Üniversite hayatını dolu dolu yaşayan bir gençlik var. Eğitim-öğretimin yanı sıra kültürel ve sosyal organizasyonlarda da yer almaları bizleri mutlu ediyor. Üniversite yönetimi olarak bizler de bu ve benzeri etkinliklere destek vermeye gayret gösteriyoruz. Programa emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve beraberindeki heyet, açılış töreninin ardından topluluk stantlarını ziyaret etti. Öğrencilerle tek tek sohbet eden ve faaliyetlerine dair bilgi alan Çiftçi, Okçuluk standında gençlerle birlikte ok atma talimi yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor BUÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Spor Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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