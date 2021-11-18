Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı zorlu maç öncesinde sahaya çıkacak ilk 11'ler netleşmeye başladı.
A Spor'un paylaştığı muhtemel 11'lere göre, Fenerbahçe'de Vitor Pereira tartışma konusu olan 3'lü savunmadan vazgeçmeyecek. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'in ise uzun süre sonra yeniden ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Galatasaray'da ise Fatih Terim, alışılagelmiş 4-3-3 formasyonuyla sahada olacak. Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen Morutan takımla antrenmanlara başladı. Ancak deneyimli hoca, Fenerbahçe karşısında Rumen futbolcuyu yedek soyundurarak Feghouli'yle maça başlamayı planlıyor.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min-Jae, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha
Son Dakika › Spor › Büyük derbiye çok az kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler - Son Dakika Spor