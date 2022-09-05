Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sutopu Takımı şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi

Büyük Erkekler Sutopu 1. Ligi'nde şampiyon Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü oldu. Bursa'da oynanan ligin ikinci devre maçları sonunda başarısını tescilleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, şampiyonluk kupasına uzanarak adını Büyük Erkekler Sutopu Süper Ligi'ne yazdırdı.

Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda oynanan ligin ikinci devre müsabakalarında başarılı sonuçlar elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, son maçında Adana Kurtuluş'u 20-4 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki 8. maçında 7. galibiyetini elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, hedefine ulaştı. Tamamı altyapısından yetiştirdiği sporcularla ligde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'e yükselerek önemli bir başarıya da imza attı. Çift devreli lig usulüne göre oynanan ligde müsabakalar haftasonunda tamamlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ardından bir diğer Bursa ekibi TOFAŞ ikinci, İstanbul Modaspor ise ligi üçüncü sırada bitirdi.

Müsabakalar sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne şampiyonluk kupası ve madalyalarını Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Müdürü Onur Özdemir takdim etti. - BURSA