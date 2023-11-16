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Kylian Mbappe, milyonlarca euroluk dev bonusundan vazgeçti - Son Dakika

Kylian Mbappe, milyonlarca euroluk dev bonusundan vazgeçti

16.11.2023 22:06  - Güncelleme: 22:34

PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe, kulüpten alacağı 80 milyon euroluk bonusunu almaktan vazgeçti.

Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Mbappe, kulüpten alacağı 80 milyon euroluk dev bonusundan vazgeçti.

Büyük fedakarlık! Kylian Mbappe, 80 milyon euroluk bonusunu reddetti

MİLYONLARCA LİRADAN VAZGEÇTİ

Yıldız futbolcu, 2022 yılında sözleşmesini 2 yıllığına uzattığından dolayı 80 milyon euro kazandığı sadakat bonusundan vazgeçti.

Büyük fedakarlık! Kylian Mbappe, 80 milyon euroluk bonusunu reddetti

KADERİ KENDİ ELİNDE

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Fransız devi Mbappe ile tekrardan sözleşme uzatmak için harekete geçti. Son zamanlarda çıkan Real Madrid'in, Kylian Mbappe'yi transfer etmek istememesi haberlerinden sonra Kylian Mbappe'nin kaderi kendi ellerine bırakıldı.

Büyük fedakarlık! Kylian Mbappe, 80 milyon euroluk bonusunu reddetti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Kylian Mbappe, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kylian Mbappe, milyonlarca euroluk dev bonusundan vazgeçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kylian Mbappe, milyonlarca euroluk dev bonusundan vazgeçti - Son Dakika
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