Kylian Mbappe, milyonlarca euroluk dev bonusundan vazgeçti

Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Mbappe, kulüpten alacağı 80 milyon euroluk dev bonusundan vazgeçti.

MİLYONLARCA LİRADAN VAZGEÇTİ

Yıldız futbolcu, 2022 yılında sözleşmesini 2 yıllığına uzattığından dolayı 80 milyon euro kazandığı sadakat bonusundan vazgeçti.

KADERİ KENDİ ELİNDE

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Fransız devi Mbappe ile tekrardan sözleşme uzatmak için harekete geçti. Son zamanlarda çıkan Real Madrid'in, Kylian Mbappe'yi transfer etmek istememesi haberlerinden sonra Kylian Mbappe'nin kaderi kendi ellerine bırakıldı.