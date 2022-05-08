Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası - Son Dakika
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Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası

08.05.2022 21:59
Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası

Kadın Kılıç Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda 15'inci oldu.

Kadın Kılıç Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda 15'inci oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla ve Fatma Zehra Köse'den oluşan milli takım ilk maçta Tablo-32'de Kazakistan ile karşılaştı.

Rakibini 45-40 mağlup eden milliler, Tablo-16'da karşılaştıkları Fransa'ya ise 45-28 mağlup oldu.

Türkiye, 26 takımın mücadele ettiği organizasyonu 15'inci sırada tamamladı.

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Dünya Kupası, Türkiye, Milli, Tunus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası - Son Dakika


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