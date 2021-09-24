Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor

Ajansspor'un haberine göre; eski hokey hocası Bernhard Peters, Milli Takım altyapılarında göreve başlıyor. Peters, Ralf Ragnick ile Hoffenheim mucizesini yaratan hocalardan biri.

"MERCEK ALTINA ALDIM"

Peters'ın,"Yaklaşık 2 ay süreyle altyapı takımlarını mercek altına alarak bir rapor oluşturdum. Hem antrenörlerin hem de oyuncuların organizasyon, eğitim, teknik, taktik, mental gibi, bir çok alanda geliştirilmesi gerektiğini rapor ettim" sözlerini kullandığı belirtildi.