Milli judocular, uluslararası şampiyonalara Kocaeli'de hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Milli judocular, uluslararası şampiyonalara Kocaeli'de hazırlanıyor

30.08.2022 09:10
Milli judocular, uluslararası şampiyonalara Kocaeli'de hazırlanıyor

Büyük ve Genç Judo Milli Takımları, Kocaeli'de kamp yapıyor.

Büyük ve Genç Judo Milli Takımları, Kocaeli'de kamp yapıyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, eylül ve ekim aylarında katılacakları uluslararası organizasyonların hazırlıklarını sürdürüyor.

Kocaeli'nde kamp yapan milli sporcuları, federasyon başkanı Sezer Huysuz ziyaret etti.

Judocularla sohbet eden Huysuz, 2024 Paris Olimpiyatları'na büyük önem verdiklerini belirterek, "Sizlere en iyi imkanları sunuyoruz. Katılacağınız şampiyona ve turnuvalarda iyi sonuçlar almanızdan ülkemiz ve bizler mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükler kategorisinde 3-4 Eylül'de Avusturya'da Avrupa Kupası, 10-11 Eylül'de İtalya'da Avrupa Açık, 6-12 Ekim tarihlerinde de Özbekistan'da Dünya Şampiyonası düzenlenecek.

Gençlerde ise 15-17 Eylül'de Çekya'nın ev sahipliğinde Avrupa Şampiyonası yapılacak.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı AnTuTu'da rekor kıran telefon için çıkış tarihi verildi AnTuTu'da rekor kıran telefon için çıkış tarihi verildi
Kaynak: AA

Kocaeli, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli judocular, uluslararası şampiyonalara Kocaeli'de hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:18 Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran "pedofili" sözleri
08:17 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turkey" diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti
02:14 Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz
01:21 TİP'li Ahmet Şık'tan tepki toplayan sözler: AK Parti kapatılacak, suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar
01:02 Dışişleri Bakanlığı'ndan silahlı çatışmaların yaşandığı Irak için uyarı geldi: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin
00:41 Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın yerine Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut'u nikah şahidi yaptı
00:38 Arka arkaya yapılan zamlardan sonra araç sahiplerini mutlu edecek indirim! Benzinin litresi 1 lira 4 kuruş düştü
00:27 Yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'u eleştirdi, taraftar ayağa kalktı!
00:03 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti
23:52 ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı 6 önemli ilde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 09:10:39. #1.11#
SON DAKİKA: Milli judocular, uluslararası şampiyonalara Kocaeli'de hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement