Büyükkarcı'dan Türkoğlu'na Destek - Son Dakika
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Spor

Büyükkarcı'dan Türkoğlu'na Destek

Turguy Büyükkarcı, Hidayet Türkoğlu'na TBF seçimlerinde destek verdi, Türk basketbolunu övdü.

20.09.2024 11:01
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Karşıyaka Spor Kulübü'nde en uzun başkanlık yapan Turguy Büyükkarcı, Türkiye Basketbol Federasyonu seçimlerine kısa bir süre kala açıklamalarda bulunarak, Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu'na destek mesajı verdi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Turguy Büyükkarcı, yaklaşan Türkiye Basketbol Federasyonu seçimleri öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Hidayet Türkoğlu'nun zorlu dönemlerde Türk basketbolunu iyi idare ettiğini belirten Büyükkarcı, "Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu tekrar aday oldu. Geçen dönemlerde hep beraber kulüplerle pandemi, deprem, ekonomik krizlerle şanssız ve üzücü aylar yaşadık. Bu dönemlerde gemileri yürütmemin ne kadar zor olduğunu çok yakından yaşayan biriyim. Bu dönemin federasyon açısından başarısız görmek bence insafsızlık olur hele ki yine bu dönemde Abdi İpekçi gibi bir mabedi kazandırmak sanırım ilk defa bir federasyona nasip oldu. Çok iyi projelerinin olduğunu biliyorum bence bir dönemi daha kesinlikle hak ediyor. Hidayet başkanın yakın zamanda Türk basketbolu için heyecan oluşturacak projelerini açıklayacaktır" dedi.

"Pınar ile Karşıyaka ilişkisinin dünyada benzeri yok"

Şube bütçelerini yaparken sponsorluk gelirlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Büyükkarcı, "Sponsorluk çok önemli ve olmazsa olmaz. Pınar bu anlamda dünyada benzeri olmayan bir sponsor umarım kısa sürede her şey rayına girer" dedi.

Karşıyaka'da görevi süresince basketbol branşında önemli başarılara imza atan Büyükkarcı, "Şube ve başkanlık dönemimde 3 altın biri Avrupa olmak üzere 2 gümüş madalya onuruna eriştim. Pandemiden kaynaklanan iptal edilen ve mutlak kazanacağımız ama kaçan Avrupa şampiyonluğumuz oldu FIBA turnuvayı iptal etmişti ertelenmesi için çok çaba sarf ettik ama olmadı" ifadelerini kullandı.

12 Dev Adam artık çok iddialı

Basketbolda A Milli Takım düzeyinde NBA'daki yıldızların gelmesiyle birlikte çok güçlü ve iddialı bir hale geldiğini belirten Büyükkarcı, " Furkan Korkmaz, Cedi Osman ve Ömer Yurtseven'in dönüşüyle birlikte, milli takım pencerelerinde daha kuvvetli bir kadromuz olacak. Avrupa Şampiyonası için iddialıyız. Ayrıca Basketbol Gelişim Merkezi'nin de TBF için önemli bir gelir kaynağı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Büyükkarcı'dan Türkoğlu'na Destek - Son Dakika

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