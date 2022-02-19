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Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı - Son Dakika

Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı

19.02.2022 19:17
Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Kocaeli'nin ev sahipliğinde yapılan turnuva öncesi açıklamalarda bulunan Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin ilerleyen dönemde Türk cumhuriyetleriyle beraber yapılacak bir organizasyona da ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası, İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başladı. Seremoni öncesi, özel gösteri maçı, kortej ve bando gösterileri yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen farklı sıkletlerde 113 sporcu şampiyon olabilmek için ringde ter dökecek. Turnuvanın ilk gün maçları geride kalırken yarın canlı yayınlanacak olan yarı final ve final maçları oynanacak.

"Kocaeli, sporun ve sporcunun başkenti"

Pandemi koşulları normale dönünce Kocaeli'de daha çok spor organizasyonu yapmak istediklerini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Biz aslında her türlü spor organizasyonuna ev sahipliği yapmak için can atıyoruz. Kocaeli, sporun ve sporcunun başkenti. Kocaeli'ye bütün organizasyonlar yakışır. Daha önce 60'ın üzerinde organizasyon yapıldı. Türkiye şampiyonası için bir başka ayak yine burada düzenlenecek. Az önce federasyon başkanımızla konuştuk. Türk cumhuriyetlerinin bir organizasyonu yapılacak. Bu ve buna benzer organizasyonlar, şu pandemi döneminden kurtulur kurtulmaz Kocaeli'de daha birçok organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu da bizim için gurur verici. Hem Türkiye şampiyonası hem de Türk cumhuriyetleriyle ilgili bir organizasyonu az önce federasyon başkanımızla birlikte kararlaştırdık. Su sporlarından diğer birçok organizasyona kadar arkadaşlar hazırlıklarını tamamladılar. İnşallah pandemi koşulları el verdiği anda bütün organizasyonlar ayrı ayrı sporseverlerle buluşturulacak" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı - Son Dakika Spor


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