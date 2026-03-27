Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Adana'da start aldı.
Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kayıkhane Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, 21 kulüpten 250 sporcu katıldı.
Organizasyonun ilk gününde, 23 yaş altı gençler ve büyüklerin yer aldığı 24 eleme yarışı yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AA muhabirine, Büyükler Türkiye Kupası'na 7 şehirden 21 takımın katıldığını söyledi.
Sporculara başarılar dileyen Loğoğlu, yarın da devam edecek organizasyonun ödül töreninin pazar günü yapılacağını kaydetti.
Son Dakika › Spor › Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?