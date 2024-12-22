Büyükler Türkiye Şampiyonası 2025'te

Spor

Türkiye Güreş Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Şampiyonası, 21-28 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Taha Akgül'ün başkanlığa seçilmesinin ardından Güreş Federasyonundaki faaliyetler, Türkiye Şampiyonası ile başlayacak.

Federasyonun açıklamasına göre, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyona grekoromen ve serbest stil ile kadınlar kategorilerinde düzenlenecek.

Müsabakalar, grekoromen stilde 21-23 Ocak, serbest stilde 23-26 Ocak, kadınlarda ise 27-28 Ocak tarihlerinde yapılacak.