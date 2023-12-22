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Büyükşehir Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olacak - Son Dakika
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Büyükşehir Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olacak

Türkiye Basketbol 2. Ligi 7. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olacak. Mücadele 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

Büyükşehir Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne konuk olacak
22.12.2023 - 15:37,
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Türkiye Basketbol 2. Ligi 7. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 7. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olacak. 23 Aralık Cumartesi günü Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. İlk yarının son karşılaşmasına çıkacak Büyükşehir Basketbol, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ligde 5. sırada bulunuyor. Rakip İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 5 galibiyetle liderin hemen ardında ikinci sırada bulunuyor. Büyükşehir basketbolda tek hedef ilk yarıyı galibiyetle kapatmak olacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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