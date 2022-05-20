Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx) – Erkan Akbulut (xx), Bersan Dursun (xx)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir (xxx) – Lopes (xxx), Oğuz (xx) (Dk. 65 Hakan x), Leo (xxx), Erdal (xxx), Muhammed Gönülaçar (xxx), Özer (xx), Gökhan (xx) (Dk. 65 Mustafa x), İlhan (xx) (Dk. 76 Okan x), Mayi (xx) (Dk. 49 Asım x), Ömer (xxx)BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Göktuğ (x) (Dk. 46 Erkan x) – Süleyman (x), Aykut (x) (Dk. 67 Yakup x), Gökhan (x) (Dk. 46 Hüseyin x), Ufuk (x), Rosheuvel (xx) (Dk. 67 Eyüp x), Shala (x), Alican (x), Ahmet (xx) (Dk. 84 Emin), Batuhan (xx)GOLLER: Dk. 19 Oğuz, Dk. 25 Gökhan, Dk. 42 Ömer, Dk. 90+3 Okan ( Denizlispor

SARI KARTLAR: Abdulkadir, Muhammed Gönülaçar (Denizlispor)

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı geçen hafta matematiksel olarak garantileyen Altaş Denizlispor, sezonun son haftasında Play-Off oynamaya hak kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde 4-0 yendi. Yeşil-siyahlılar maçın 19'uncu dakikasında Oğuz'la öne geçti: 1-0. Gökhan 25'inci dakikada Denizlispor adına ikinci golü kaydetti: 2-0. Müsabakanın 42'nci dakikasında sahne alan Ömer skoru 3-0 yaptı. İlk yarıyı 3 farklı galibiyetle tamamlayan Denizlispor 90+3'üncü dakikada Okan'la tabelayı 4-0'a getirdi. Bu sonuçla Denizlispor 2021-2022 sezonunu 49 puanla tamamladı. Konuk Erzurumspor ise 58 puanda kalmasına rağmen Play-Off'a kaldı. Sezonu 5'inci tamamlayan Erzurumspor, Play-Off'ta 4'üncü İstanbulspor'un rakibi oldu.

- Denizli