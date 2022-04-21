Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'ndan 11 gollü skor - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig O Grubunda mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, sezonun ilk haftasında ertelenen İkinisan Şengençler Kadın Futbol Takımını 11-0 mağlup ederek liderlik koltuğunda en yakın takipçisiyle puan farkını 3'e çıkardı.

2022 sezonu Kadınlar Futbol 3. Liginde kıyasıya mücadeleler devam ediyor. Mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda grup maçlarının ilk tur maçlarını kayıpsız geçen Van Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Futbol Takımı, şampiyonluk yolunda önemli bir yol kat etti. Şu ana kadar oynanan 6 maçta sadece 1 gol yiyen kırmızı siyahlılar, son olarak İŞGEM Semt Sahasında sezonun ilk haftası ertelenen İkinisan Şengençler Kadın Futbol Takımı ile karşılaştı.

Gol kraliçeliğine oynayan Aycan'dan ilk yarıda 8 gol

Oldukça rahat başladığı maçın ilk anlarında rakip yarı alana kurulan kırmızı siyahlılar da 3. dakikada ligin gol kraliçeliğine oynayan Aycan Arda perdeyi açtı. 19, 24, 28 ve 32. dakikalarda gol yağmurunu sürdüren Aycan Arda, 38. dakikada penaltıdan, 42 ve 45. dakikalarda da ceza sahası dışından bulduğu golle takımını ilk devreye 8-0 önde götürdü.

Maçın ikinci yarısının başlama vuruşuyla daha rahat bir mücadele ortaya koyan Van Büyükşehir Belediyesinde 57. dakikada Berfin Demirel ve 64. dakikada Ruveyda Gülengül skoru 10-0'a taşıdı. Maçın 74. dakika da golcü Aycan Arda skoru 11-0'a taşırken, maçın 89. dakikasında ise girdiği ikili mücadelede sakatlanan İkinisan Şengençler Kadın Futbol Takımının 10 numaralı oyuncusu Sakine Akın da yürüyemeyince rakibi Aycan Arda tarafından kucakta saha kenarına taşındı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Van Büyükşehir Belediyesi sahadan 11-0 ile ayrılıp puanını 15'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Önümüzdeki haftayı bay geçecek olan kırmızı siyahlılar, 27 Nisan Çarşamba günü saat 12.00'da İŞGEM Semt Sahasında Vangücü Spor Kulübüyle karşılaşacak. - VAN