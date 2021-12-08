Üye Girişi
Büyükşehir Masa Tenisi takımı Ege bölge şampiyonu - Son Dakika

Büyükşehir Masa Tenisi takımı Ege bölge şampiyonu

08.12.2021 12:18
Büyükşehir Masa Tenisi takımı Ege bölge şampiyonu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü masa tenisi sporcuları il genelinde yapılan şampiyonada ikinci olmuş ve Yıldızlar Ege Bölge Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü masa tenisi sporcuları il genelinde yapılan şampiyonada ikinci olmuş ve Yıldızlar Ege Bölge Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı. Türkiye Masa Tenisi Ege Bölgesi Yıldızlar Takım Yarışması geçtiğimiz gün Burdur'da yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yıldızlar masa tenisi takımı erkeklerde 9 takım arasından Ege bölge şampiyonu olurken, İzmir'den Mavi Ege takımı ikinci ve Aydın'dan Söke Belediyespor üçüncü oldu. Yıldız Kadınlar masa tenisi ege bölge şampiyonasına 9 takım kalırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi takımı ege şampiyonu oldu. Denizli'den Tan Oyunları takımı ikinci ve Kütahya'dan Seramikspor ise üçüncü oldu.

Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar

Burdur'da düzenlenen masa tenisi Yıldızlar Ege Bölge Şampiyonasında birinci olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü erkek-kadın masa tenisi takımı Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasının tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak. - MUĞLA

Büyükşehir Masa Tenisi takımı Ege bölge şampiyonu
Büyükşehir Masa Tenisi takımı Ege bölge şampiyonu

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Muğla, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Masa Tenisi takımı Ege bölge şampiyonu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi 12:17 Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi
11:47 "Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" diyen Hamza Şayir'den açıklama: Yanlış anlaşıldım Elinde altını olanlar dikkat! Analistler tarih verip, 11:31 Elinde altını olanlar dikkat! Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı İntihar eden iki asker, yıllar sonra şehit sayıldı 11:08 İntihar eden iki asker, yıllar sonra şehit sayıldı Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik

Son Dakika Haberleri
12:17 Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi
12:09 Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi!
11:59 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!
11:42 Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor
11:42 Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu
11:37 Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!
11:37 SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?
11:36 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
11:33 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak
11:21 Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!
Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoföre ceza Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoföre ceza         
12:18
Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi! Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi!         
12:10
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum         
16:36
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 12:24:11. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir Masa Tenisi takımı Ege bölge şampiyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement